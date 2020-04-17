В Роспотребнадзоре рассказали о шансах передачи коронавируса от домашних животных

Эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути передачи вируса. Фото: pixabay

Эпидемиологи всего мира в реальных условиях изучили все пути передачи вируса. Фото: pixabay

Шансы заразиться коронавирусной инфекцией от домашних питомцев у человека равны нулю.

По словам ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марины Вершининой, пока существуют лишь гипотезы о таком возможном пути передачи вируса.

Как сообщили в ведомстве, Вершинина подчеркнула, что за несколько месяцев эпидемии проведено множество исследований, в результате которых подобных случаев заражения подтверждено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге пойдет на спад к осени. По словам эксперта, если горожане начнут жить в обычном режиме, то число инфицированных может увеличиться до двух миллионов человек. Ситуация не будет кардинально улучшаться, потому что не принимаются жесткие меры, уровень самоизоляции начинает снижаться с каждым днем.