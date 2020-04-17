В Кондакопшино неизвестный стреляет по котам из арбалета

В Пушкине появился живодер.

Гражданин, который стреляет в беззащитных животных метательным снарядом, не на шутку переполошил местных граждан. Об этом сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что от рук злоумышленника пострадали уже несколько котов. В одном случае использовались стрелы, а в другом, из тела бедного животного пришлось вытаскивать круглые пульки. Возможно, в качестве альтернативного оружия, стрелок использовал пневматический пистолет.

Один из комментаторов скинул фотографию своего кота и сообщил, что он был убит в результате нападения злоумышленника.

Остальные комментирующие пост граждане негодуют из-за происходящего и считают, что нужно незамедлительно обратиться в полицию. Потому что, помимо животных, в дальнейшем могут пострадать и люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге живодер пойдет под суд за жестокое обращение с собакой.