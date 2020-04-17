В Петербурге прекратили дело против волонтера, прошедшего через детскую площадку

Речь идет о Диане Максимихиной, которая возвращалась домой после выполнения своих волонтерских обязанностей. Примечательно, что девушка помогает гражданам, нуждающимся в помощи из-за непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Полицейским не понравилось, что свой путь девушка проложила через детскую площадку Александровского сада. Максимихину остановили, после чего на нее составили протокол об административном правонарушении, поскольку посещение детских площадок сейчас находится под запретом.

Тогда адвокат девушки Александр Передрук заявил, что будет добиваться прекращения дела, поскольку в протоколе даже не было конкретно указано, что девушка нарушила, согласно указанной полицией статье.

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что Октябрьский районный суд Петербурга прекратил административное дело в виду его малозначительности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на девушку-волонтера составили протокол за проход через детскую площадку в Петербурге.