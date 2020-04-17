Роспотребнадзор посчитал прирост инфицированных Covid-19 плавным

Роспотребнадзор посчитал прирост инфицированных Covid-19 плавным
Эпидемиологи рассматривают цифры не в абсолютной величине, а количество заражённых на 100 тысяч человек. Фото: pixabay

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост инфицированных новым типом коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. По ее словам, эпидемиологи рассматривают цифры не в абсолютной величине, а количество зараженных на 100 тыс. человек.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметила, что в стране сохраняется довольно низкая распространенность инфекции, не уходя за 20% ежедневно. Прирост инфицированных каждый день — от 14% до 17%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге пойдет на спад к осени. По словам экспертов, ситуация не будет кардинально улучшаться, потому что в городе не принимаются жесткие меры.

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