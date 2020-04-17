В Петербурге под видом сотрудников «Теплосети» действуют мошенники

В Петербурге под видом сотрудников &#171;Теплосети&#187; действуют мошенники
В Петербурге действуют мошенники под видом сотрудников "Теплосети". Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В Петербурге во время нерабочих дней активизировалась группа мошенников. Под видом сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» они пытаются попасть в квартиры горожан.

Мошенники предлагают обследовать батареи и счетчики горячей воды, а также провести замеры температуры в жилых комнатах.

«Предприятие не работает со счетчиками внутри квартир и не занимается продажей внутридомовых и индивидуальных приборов учета. Будьте бдительны и осторожны!», — предупредили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В случае если, в вашу квартиру пытается попасть человек, который представляется сотрудником «Теплосети», вы можете обратиться в дежурную службу по телефону 688-46-46 и уточнить информацию о возможном ремонте в вашем доме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино активизировались мошенники, которые действуют подвидом сотрудников «Водоканала»

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