В Петербурге под видом сотрудников «Теплосети» действуют мошенники

В Петербурге во время нерабочих дней активизировалась группа мошенников. Под видом сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» они пытаются попасть в квартиры горожан.
Мошенники предлагают обследовать батареи и счетчики горячей воды, а также провести замеры температуры в жилых комнатах.
«Предприятие не работает со счетчиками внутри квартир и не занимается продажей внутридомовых и индивидуальных приборов учета. Будьте бдительны и осторожны!», — предупредили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
В случае если, в вашу квартиру пытается попасть человек, который представляется сотрудником «Теплосети», вы можете обратиться в дежурную службу по телефону 688-46-46 и уточнить информацию о возможном ремонте в вашем доме.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино активизировались мошенники, которые действуют подвидом сотрудников «Водоканала»