Депутаты Москвы и Петербурга просят о выплате 25 тысяч рублей для всех жителей страны

Депутаты Москвы и Петербурга просят о выплате 25 тысяч рублей для всех жителей страны
Многие россияне столкнулись с материальными проблемами из-за пандемии. Фото: Baltphoto

Соответствующее обращение направлено группой парламентариев в адрес президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Инициаторы обращения призывают государство оказать поддержку своему населению. В качестве предложения, в документе указано о выплатах в размере 25 тысяч рублей для взрослых и 15 тысяч рублей для детей. Обеспечить средствами россиян предлагается за счет федерального бюджета.

Помимо этого, в документе указаны и другие антикризисные инициативы, которые предлагают представители различных региональных парламентов.

В обращении подчеркивается, что страна давно накапливала резервы на случай черного дня, который настал из-за активного распространения коронавируса. Граждан необходимо поддержать. Ведь полученные средства так или иначе будут потрачены, следовательно, они направятся на поддержание экономики страны. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на депутата Мосгордумы от «Справедливой России» Михаила Тимонова.

Помимо московских депутатов, документ поддержали парламентарии Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин ввел максимальные выплаты по безработице.

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