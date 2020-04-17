В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге

Данную меру постараются не вводить до последнего. Введение режима ЧС возможно только при сильном ухудшении распространения коронавирусной инфекции в городе.

Многие граждане жалуются на то, что город не вводит эту меру. Но они до конца не понимают, к чему она может привести.

Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер. А это может крайне негативно отразиться на петербуржцах. Во время ЧС, органы власти могут закрыть город, организовать продажу продуктов по талонам и начать жестко контролировать любое перемещение граждан. Помимо этого, все бесконтактные платежи с помощью банковских счетов могут быть прекращены. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС Игорь Титенок в эфире канала «Санкт-Петербург».

Так что, такой режим далеко не самое лучшее решение в сложившейся ситуации. Гражданам стоит прежде всего соблюдать самоизоляцию, чтобы прекратить распространение болезни. Если все проявят сознательность и отнесутся к положению серьезно, одолеть эпидемию получится быстрее.

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