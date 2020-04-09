В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса при походе в магазин

В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса в магазине. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса в магазине. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Специалисты МЧС дали рекомендации по защите от коронавирусной инфекции при походе в магазин. Соблюдение их снизит риск заражения.

Для похода за продуктами следует выбирать время, когда в магазине меньше всего народу. Старайтесь держаться от других покупателей и работников не менее чем в двух метрах. При входе в магазин рекомендуется надеть защитную маску и одноразовые перчатки.

В случае, если вы уже дотронулись до тележки, товаров, корзины или дверных ручек, не следует трогать лицо руками.

Покупки лучше всего оплачивать картой или с помощью приложения на телефоне. Таким образом вы снизите контакты с кассиром и не будете трогать грязные купюры. В очереди на кассу следует соблюдать дистанцию в два метра.

По возвращению домой необходимо тщательно вымыть руки, а только потом разобрать продукты. Все товары в твердой упаковке необходимо вымыть теплой водой с мылом. После чего еще раз тщательно помыть руки и протереть все поверхности, на которых лежали продукты.

Овощи и фрукты необходимо тщательно промыть. Желательно замочить их минут на 10-15 в воде, а затем промыть проточной водой. Разрешено использовать нейтральное моющее средство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусом в мире достигло 1 млн 512 тыс. 698 человек. За сутки выявлено более 100 тыс. новых заболевших.