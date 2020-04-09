О коронавирусе на 9 апреля: количество зараженных перевалило за 1,5 миллиона

По последним данным количество инфицированных вирусом COVID-19 перевалило за полтора миллиона: медики насчитали 1 512 698 заболевших. За сутки этот показатель увеличился на 100 131.

По данным SCMP на 9 апреля, в мире от коронавируса скончались 88 147 человек (за сутки — 6 589), выздоровели — 330 702 пациентов (за сутки — 36 078).

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире 88 538 человек не смогли побороть болезнь. В Международной организации труда (МОТ) подсчитали, что более миллиарда человек в мире могут остаться без работы из-за новой инфекции. Еще столько же — подвергаются высокому риску сокращения заработной платы.

В России по данным к сегодняшний день зафиксировано 8 672 заболевших, от вируса погибли 63 человека.

В Петербурге по данным на 8 апреля выявлено 329 случаев инфицирования, за сутки этот показатель вырос на 34. Четверо не смогли побороть вирус, 43 полностью выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургских магазинах устанавливают кассы самообслуживания. «Цифровые кассиры» снизят число контактов покупателей с продавцами. Это очень важный момент во время пандемии коронавируса.