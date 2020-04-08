В магазинах «Пятерочка» в Петербурге устанавливают кассы самообслуживания

В магазинах торговой сети «Пятерочка» в регионах Северо-Запада началась установка касс самообслуживания.

Благодаря массовому внедрению «цифровых кассиров» число контактов покупателей с продавцами значительно снизится. Это очень важный момент во время пандемии коронавируса.

Как сообщили в компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», в настоящем году планируется установка 12 тыс. таких касс.

На настоящий момент кассы самообслуживания работают в 32 магазинах «Пятерочка» в трех регионах Северо-Запада.

Новые кассы также установят в некоторых действующих магазинах торговой сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Пятерочках» Петербурга предложили ввести специальные часы для пенсионеров из-за коронавируса.