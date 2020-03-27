В «Пятерочках» Петербурга предложили ввести специальные часы для пенсионеров из-за коронавируса

Петербургские филиалы «Пятерочки» предлагают пенсионерам посещать магазины в определенное время, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

Пенсионерам предлагают воспользоваться утренним временем и приходить в супермаркеты дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, до 10:00. В то же время руководство «Пятерочки» обратилось к более молодым гражданам с просьбой максимально сократить посещение магазинов сети в это время.

Об этом в пятницу, 27 марта, рассказали жители Северной столицы в сообществе «Новости Купчино» во «Вконтакте». Как выяснилось, нововведение распространяется не только на петербургские отделения, одинаковым образом заботятся о пожилых филиалы по всей стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса в России предложили ввести ограничения на продажу алкоголя.