В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Ранее ВОЗ рекомендовала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Фото: Pixabay

Ранее ВОЗ рекомендовала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Фото: Pixabay

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса.

Он предложил запретить продажу более одного литра алкоголя крепче 9% на человека при разовой покупке, сообщает RT. По его словам, такие меры нужно принять до 1 мая.

Он также напомнил, что правительство может вводить ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя.

Ранее ВОЗ рекомендовала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 о73, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургской инфекционной больнице им. Боткина рассказали, что информация о том, что алкоголь помогает бороться с коронавирусной инфекцией, — не что иное, как миф.