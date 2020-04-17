Петербург в субботу ждет сильный ветер и гололедица

Весна продолжает удивлять своей погодой.

Завтра, 18 апреля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 15 м/ч. Ночью и утром на некоторых участках дорог возможна гололедица. Местами пройдет снег. Столбик термометра ночью поднимется до +2. Днем температура воздуха составит от +4 до +6 градусов тепла. Об этом сообщает МЧС России по Петербургу с ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Во время усиления ветра, граждане должны сохранять бдительность. Нельзя оставлять транспортные средства рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам необходимо следить за рекламными щитами и частями кровли, которые может снести порыв ветра.

В период самоизоляции, самое лучшее при таких погодных условиях — оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода в Петербурге способствует распространению коронавирусной инфекции.