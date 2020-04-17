В России опробовали новый способ лечения коронавируса

Он подходит для больных средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщает замгендиректора по медицинской части ФМБЦ Юрий Удалов в эфире РЕН ТВ. Он рассказал, в Федеральном медико-биологическом центре имени Бурназяна опробовали новейший способ лечения коронавируса у пациентов средней тяжести. Отмечается, что речь идет об нормобарической оксигенации – больного помещают в барокамеру, чтобы он мог нормально дышать. Раньше метод использовали для восстановления спортсменов. Сейчас по такой схеме лечат первого пациента – каково его состояние на данный момент, непонятно.

Напоминаем, что пока эксперты не создали вакцину от коронавируса, поэтому применяются различные методики. Ожидается, что она будет готова примерно через год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за коронавируса в Больницу имени Боткина госпитализировали 137 медиков. Всего в стационаре находится 405 граждан с подозрением на вирус или уже подтвержденным диагнозом.