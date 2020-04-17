Из-за коронавируса в Больницу имени Боткина госпитализировали 137 медиков

Из-за коронавируса в Больницу имени Боткина госпитализировали 137 медиков
Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Фото: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

У некоторых из них диагноз уже подтвердился официально.

О печальной статистики заболеваемости среди медицинского персонала в Петербурге рассказал главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев. Всего в стационаре находится 405 граждан с подозрением на вирус или уже подтвержденным диагнозом. Из них 137 медиков. Об этом было рассказано в эфире канала «Санкт-Петербург», сегодня, 17 апреля

Ранее Гусев сообщал о том, что в реанимации больницы находятся 18 больных коронавирусом. Из них трое — врачи. На искусственной вентиляции легких находится 17 пациентов.

Всего в Северной столице официально подтверждено 1507 случаев коронавирусной инфекции. Поправиться смогли 192 человека. Скончались от тяжелого течения заболевания 7 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реанимацию больницы имени Боткина попало трое петербургских медиков.

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