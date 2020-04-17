Петербуржцы разбрелись по домам, соблюдая режим самоизоляции

Индекс самоизоляции составляет 3,7 баллов – на улице мало людей.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Самоизоляция». Несмотря на то, что в какой-то момент петербуржцам надоело сидеть дома, они вновь начали соблюдать режим самоизоляции. В результате улицы полупустые, а индекс самоизоляции к вечеру составляет 3,7 балла.

Напоминаем, что днем Санкт-Петербург находился в красной зоне, так как многие покинули квартиры и индекс опустился до 2,5 баллов. Сейчас первое место по сознательности занимают жители Красноярска, Новосибирска, Омска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге. Многие граждане жалуются на то, что город не вводит эту меру. Но они до конца не понимают, к чему она может привести.