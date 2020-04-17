В Петербург в отдел ГИБДД пришли с обысками

Одного из сотрудников подозревают во взяточничестве. Пока что подробности не разглашаются.

Все случилось сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. В отдел ГИБДД России по Красногвардейскому району Петербурга пришли оперативники с обысками – по предварительным данным, один из сотрудников подозревается во взяточничестве. Пока непонятно, о ком идет речь и каковы обстоятельства инцидента.

Все подробности будут известны позже. Пока что они не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудник ГИБДД попал под следствие за дачу взятки коллеге. Согласно материалам дела, командир батальона №1 передал 200 тыс. рублей командиру Отдельного батальона ДПС №3. За деньги он предложил коллеге дать своим сотрудникам указание не привлекать к ответственности и игнорировать нарушения одного из