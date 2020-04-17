На Васильевском острове при ремонте повредили трубу

В результате улицу заволокло паром.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Трубу повредили на 2-й линии Васильевского острова. В результате улицу заволокло паром из-за протечки. Непонятно, устранена ли проблема и как скоро трубу починят.

В комментариях пользователи шутят, что монтажники решили устроить дезинфекцию – мол, коронавирус умирает из-за высоких температур. Другие вспомнили певицу Ольгу Бузову, которая недавно купалась в ванной с лапшой быстрого приготовления. Они отметили, что ей нужно было прийти на Васильевском острове и принять горячую ванну там.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под окнами жилого дома на Дмитрова прорвало трубу, на месте спасатели. На опубликованных кадрах видно, что прорыв трубы произошел под газоном, сильного затопления нет.