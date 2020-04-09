Под окнами жилого дома на Дмитрова прорвало трубу, на месте спасатели

Во Фрунзенском районе прорвало трубу. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Все произошло сегодня днем, 9 апреля, у дома №15, корпус 2, на улице Димитрова. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что прорыв трубы произошел под газоном, сильного затопления нет.

Опасный участок огородили лентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели прибыли к месту пожара на улице Тельмана. Возгорание случилось на станции техобслуживания.