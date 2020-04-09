На Тельмана пожарные тушат вентиляцию на станции техобслуживания

На Тельмана пожарные тушат вентиляцию на станции техобслуживания
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга спасатели тушат пожар в двухэтажном здании СТО «Бикар».

Все случилось сегодня, 9 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о ЧП поступил спасателям ровно в два часа дня. Площадь здания составляет 60 на 70 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что возгорание случилось в вентиляционной трубе, ширина которой составляет 300 мм, а длина — 50 метров. Сама вентиляция проходит через все здание.

На опубликованных фотографиях в соцсети видно, что к зданию приехали 3 спецмашины.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные сегодня тушили «однушку» в Купчино.

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