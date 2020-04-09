В Купчино вспыхнула «однушка», хозяина осмотрели врачи

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Хозяину квартиры понадобилась помощь медиков.

Все случилось сегодня, 9 апреля, в доме №45 в Альпийском переулке. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сообщение о пожаре поступило в часть около 10:06. В однокомнатной квартире на пятом этаже загорелись кухня и коридор.

Хозяина передали врачам для осмотра, но от госпитализации он отказался. Причины возгорания пока неизвестны.

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