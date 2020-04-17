Собянин думает над ужесточением пропускного режима

К таким мерам прибегнут, если москвичи будут нарушать режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Он заявил, что власти рассматривают вариант ужесточения пропускного режима. Если москвичи не перестанут нарушать правила, то мэрии ничего другого не останется, так что расчет только на сознательность граждан. Собянин подчеркнул, что многие россияне соблюдают режим самоизоляции. Так, транспортный поток на сегодняшний день уменьшился на полмиллиона человек.

Собянин заверил, что систему будут улучшать, чтобы каждый мог получить пропуск и отправиться по важным делам. Их выдают со среды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты Москвы и Петербурга просят о выплате 25 тысяч рублей для всех жителей страны. Помимо этого, в документе указаны и другие антикризисные инициативы, которые предлагают представители различных региональных парламентов.