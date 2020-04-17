Дана Борисова странно станцевала, ее обвиняют в алкоголизме

Телеведущая уверяет, что будит банить всех, кто напишет ей о наркотиках.

Об этом стало известно 17 апреля. Телеведущая Дана Борисова выложила видео в Instagram-аккаунте. На нем она танцует под песню группы Little Big. Судя по всему, у звезды хорошее настроение и она решила им поделиться с подписчиками. Они же танец по достоинству не оценили – людям кажется, что она снова напилась или употребила наркотические средства. Их смущает то, что Борисову как будто бы шатает из стороны в сторону.

«Вы пьяная или просто не пластичны и не умеете танцевать?»,

— пишет один из пользователей.

Борисова сразу предупредила, что будет банить всех, кто напишет о ее алкоголизме. Она призналась, что сдавала тест в присутствии журналистов и он показал отрицательный результат.

«Танцую, как умею. Танцами никогда в жизни не занималась. Главное настроение боевое и улыбаюсь!»

— считает Борисова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дану Борисову ненавидят соседи из-за подозрений в коронавирусе.