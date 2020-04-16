Дану Борисову ненавидят соседи из-за подозрений в коронавирусе

Телеведущая призналась, что ее травят, хотя она сдавала тест и получила отрицательный результат.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что ее соседи устроили ей бойкот: сначала удалили ее из общего чата, затем написали ругательные слова на двери. Они думают, что Дана Борисова болеет коронавирусом и не соблюдает режим самоизоляции. Также женщину обвиняют в приеме алкоголя.

Знаменитость уверяет, что ее тест на коронавирус отрицательный и она заболела чем-то другим. Иногда Дана Борисова выходит из дома, чтобы выгулять собаку.

«Соседи шарахаются. Слышу только оскорбления, что я больна коронавирусом, что я заразная алкоголичка и проститутка»,

— обратилась Борисова к поклонникам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дана Борисова заявила, что работала эскортницей. Телеведущая без стеснения раскрыла грязные подробности прошлого.