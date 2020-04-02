Дана Борисова заявила, что работала эскортницей

Телеведущая без стеснения раскрыла грязные подробности прошлого.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала публично, сообщает издание «Дни24». Она заявила, что однажды зарабатывала эскортом – это значит, что женщине платили за то, чтобы она вышла в свет с богатым мужчиной. Подобное, уверяет Борисова, случалось всего несколько раз. Чтобы не боятся, телеведущая принимала запрещенные вещества перед выездом на «заказ». Такая Борисова нравилась далеко не всем, поэтому на нее поступали жалобы – в результате знаменитость лишилась заработка.

«В итоге этот опыт быстро закончился. Сейчас я ничем подобным не занимаюсь, а о прошлом говорить не стесняюсь»,

— заявила Борисова.

Напоминаем, что телеведущая скоро отметить три года без наркотиков и алкоголя. Она уверяет, что избавилась от зависимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дану Борисову подозревают в срыве. Телеведущая отрицает все обвинения и уверяет, что не употребляет алкоголь и наркотики уже три года.