Дану Борисову подозревают в срыве

Дану Борисову подозревают в срыве
Дана Борисова в порядке. Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая отрицает все обвинения и уверяет, что не употребляет алкоголь и наркотики уже три года.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщает телеведущая Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте. Она ответила на критику со стороны подписчиков, которые уличили знаменитость в отечности лица и заплетающемся языке. Борисова заявила, что с ней все в порядке и спасать ее не от чего. Она отметила, что два дня выпивала по 30 капель корвалола, чтобы успокоиться, но в этом нет ничего незаконного.

«Ну, попила два дня по 30 капель корвалол, продается в любой аптеке без рецепта, стоит 30 рублей, содержит фенобарбитал!!! Чего страдать-то? Все такие идеальные?»

— возмутилась Борисова.

Борисова уверяет, что с ней все нормально и что она уже три года как отказалась от вредных привычек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонник предложил Дане Борисовой 1,5 миллиарда за ночь любви. Она рассказала, какое непристойное предложение к ней поступило.

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