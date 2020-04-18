Ученые из Франции установили температуру, при которой гибнет коронавирус

Французским исследователям из Университета Прованса удалось определить температуру, которая приводит к гибели коронавируса.

В ходе эксперимента биологи нагревали клетки коронавируса SARS-CoV-2, пытаясь определить градус уничтожения. Так, после прогрева до 60 градусов по Цельсию, некоторые штаммы коронавируса все еще могли размножаться. Окончательно погибли клетки вируса лишь после нагревания при температуре 92 градусов в течение пятнадцати минут.

Для исследования использовались почки африканской зеленой обезьяны, специально зараженной коронавирусом, переносчиком которого являлся больной из Германии. Ученые поместили клетки, инфицированные SARS-CoV-2 в стерильную и загрязненную пробирку. Выяснилось, что при вышеописанных условиях нагрев уничтожает вирус лишь в абсолютной чистой среде, нестерильная пробирка по-прежнему содержит штаммы в количестве, необходимом для заражения человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первооткрыватель ВИЧ считает коронавирус изобретённым в лабораторных условиях.