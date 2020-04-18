Количество зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч человек

Количество зараженных коронавирусом в США превысило 700 тысяч человек
С момент зарождения эпидемии, начавшейся в китайском городе Ухань, прошло 4 месяца. Фото: pixabay.com

Согласно данным Университета Хопкинса, собирающего статистику по заболевшим COVID-19 во всем мире, число инфицированных коронавирусом в Америке перевалило за 700 тысяч человек.

Официально в Соединённых Штатах по состоянию на 18 апреля зарегистрировано 700 282 больных коронавирусной инфекцией. При этом пандемия унесла жизни уже 36 822 пациента. К счастью, заболевание не только поражает новых людей, медикам удается повышать показатели выздоровления: за все время успешно вылечились в США более 58 тысяч человек.

Отметим, что по всему миру количество зараженных коронавирусом составляет свыше двух миллионов человек. По мнению ВОЗ, пандемия еще не достигла своего пика, хотя с момента её объявления прошло больше месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в случае неблагоприятного развития ситуации, за ближайшие 2 месяца число заболевших коронавирусом в Петербурге может достигнуть 120 тысяч человек.

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