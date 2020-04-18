В случае несоблюдения самоизоляции, к июню в Петербурге коронавирусом может заболеть до 120 тысяч человек

В петербургском Политехническом университете разработали пессимистичный и оптимистичный варианты развития сценария с коронавирусной инфекцией в городе.

Для этого исследователи из Политеха создали математическую модель, согласно которой Северная столица и Ленинградская область могут сдержать распространение болезни, и к 1 июля 2020 года общее количество зараженных составит около 40 тысяч. Отметим, что в этом варианте крайне важно содействие населения — строгое соблюдение правил самоизоляции.

В случае менее слаженной борьбы и нарушений со стороны граждан к середине июня, по словам профессора СПбГПУ Петра Великого Алексея Боровкова, в одном только Петербурге будет насчитывать около 120 тысяч инфицированных COVID-19, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 47 регионе у 6% пациентов с внебольничной пневмонией подтвердился коронавирус.