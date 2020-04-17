В Ленобласти коронавирус подтвердили у 6% пациентов с внебольничной пневмонией

В Ленобласти коронавирус подтвердили у 6% пациентов с внебольничной пневмонией
Коронавирус. Фото: pixabay

Граждан просят соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заболеть.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем рассказала глава местного управления Роспотребнадзора Ольг Историк. Она заявила, что в Ленинградской области сразу у 6% пациентов с внебольничной пневмонией подтвердился коронавирус. Это значит, что в регионе на 71 случай заражения больше, чем предполагалось. Такие граждане болеют тяжело, им требуется искусственная вентиляция легких. Сотрудница ведомства просит граждан оставаться дома и не выходить из квартиры без необходимости – тогда количество больных уменьшится.

Напоминаем, что в Ленинградской области коронавирусных больных насчитывается 354 человека. Почти половина из них – это мигранты, проживавшие в хостеле в деревне Новосергиевка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19.

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