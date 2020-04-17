Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19

Он заявил, что они выдают ошибочные результаты.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко. Он заявил, что российские тесты на коронавирус далеко не самые лучшие – они показывают неправильные результаты. Лукашенко вспомнил, как коллега Владимир Путин посещал больницу, после чего там заболел главный врач. Медик якобы сказал, что не хочет пользоваться тестами, так как они только на 60% дают правильные показания. Сам президент Беларуси считает, что верные результаты он показывает только в 30% случаев. Он подчеркнул, что белорусские врачи не раз это замечали.

«Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный»,

— заявил Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко рассказал о просьбах российских ритейлеров помочь с продуктами. Ситуацию с паникой из-за коронавируса Лукашенко назвал психозом, но похвалил местных врачей за качественную работу, благодаря которой из-за COVID-19 в Белоруссии никто не умер.