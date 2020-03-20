Лукашенко рассказал о просьбах российских ритейлеров помочь с продуктами

В Белоруссии все в полном порядке с продуктами, их достаточно, также, формируются и отправляются поставки в Россию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами.

Глава республики сообщил, что после закрытия границ, ритейлеры из России обратились за помощью к коллегам из Белоруссии, сообщив, что начинается дефицит. Естественно, вся необходимая помощь оказывается. Об этом сообщает агентство «БелТа».

Ситуацию с паникой из-за коронавируса Лукашенко назвал психозом, но похвалил местных врачей за качественную работу, благодаря которой из-за COVID-19 в Белоруссии никто не умер.

А вот жителей Белоруссии президент раскритиковал. Проигнорировав меры предосторожности, граждане отправились на отдых за границу, а сейчас не имеют возможности оттуда прилететь домой. Сразу всех разом забрать не получится.

Примечательно, что Лукашенко намерен помочь вернуться на родину не только свои соотечественникам, но и россиянам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко не хочет закрывать границы страны.