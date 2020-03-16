Лукашенко не хочет закрывать границы страны

Лукашенко не хочет закрывать границы страны
Лукашенко не понимает, зачем закрывать границы. Фото: http://www.president.gov.by/

Президент Белоруссии не видит в этом смысла, так что поляки, россияне и украинцы могут приезжать.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем передает БелТА. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно. Он убежден, что с инфекцией нужно бороться другими способами, а не огораживанием себя от всего мира. Поэтому он не хочет закрывать Белоруссию от Украины, России и Польши.

«Они хотят — пусть закрываются»,

— заявил Лукашенко.

Как именно президент Белоруссии собирается бороться с коронавирусом – не совсем понятно. Говорится лишь, что «точечно и профессионально».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель из Петербурга рассказала о нахождении в больнице из-за коронавируса. Девушка вернулась из Франции с высокой температурой и болью в груди.

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