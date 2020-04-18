При крушении самолета под Хабаровском погибли четыре человека

При крушении самолета под Хабаровском погибли четыре человека
Под Хабаровском произошло крушение легкомоторного самолета. Фото: pixabay.com

Недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае произошло крушение легкомоторного самолета марки Л-4. В результате произошедшего скончались четыре человека.

Изначально сообщалось о трех погибших. Однако затем стало известно об еще одной жертве, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Крушение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета в 35 километрах от Хабаровска. Самолет упал в поле, после чего вокруг него загорелась трава. Пожар удалось потушить. По данным МЧС, информация о крушении поступила в 6:45 по московскому времени.

На месте работают спасатели, пожарные и следователи. Причины и обстоятельства крушения выясняются. По одной из версий, падение самолета могло произойти из-за ошибки пилотирования. Источник также не исключает наличие технической неисправности.

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