Правительство РФ одобрило проект плана новых мер из-за коронавируса

Правительство РФ одобрило проект плана новых мер из-за коронавируса
Правительство РФ. Фото: government.ru

Правительство России одобрило план проекта дополнительных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса. Решение принято по итогам заседания.

Министр экономического развития Максим Решетников совместно с Банком России должен будет обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования. Содействие в этом им окажут общественные организации.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов 20 апреля должен будет доложить председателю правительства Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета.

ФНС РФ поручено обеспечить реализацию механизма подачи заявления юрлицами и ИП для получения выплат из федерального бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь федеральных медицинских учреждений Петербурга перепрофилируют под коронавирусных больных.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус правительство рф экономика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге к 18 апреля выявили еще 139 случаев заражения COVID-19
В Калифорнии отменили фестиваль Comic-Con из-за коронавируса
Мошенники убедили пенсионерку из Петербурга набрать кредиты на миллион
На Кубани шесть муниципалитетов стали очагами коронавируса
Российские медики вылечили 15 пациентов от COVID-19 в Италии
Почти 9 тысяч человек за сутки проверили на коронавирус в Петербурге
Новый симптом коронавируса похож на признак краснухи или кори
В Петербурге скончался восьмой человек с коронавирусом