Правительство РФ одобрило проект плана новых мер из-за коронавируса

Правительство России одобрило план проекта дополнительных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса. Решение принято по итогам заседания.

Министр экономического развития Максим Решетников совместно с Банком России должен будет обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования. Содействие в этом им окажут общественные организации.

Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов 20 апреля должен будет доложить председателю правительства Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета.

ФНС РФ поручено обеспечить реализацию механизма подачи заявления юрлицами и ИП для получения выплат из федерального бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь федеральных медицинских учреждений Петербурга перепрофилируют под коронавирусных больных.