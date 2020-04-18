Врач оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, полезно ли посещение бани в борьбе с новым типом коронавируса.

Володин рассказал в интервью «Вечерней Москве», что несмотря повышенную влажность и высокую температуру в бане, коронавирус продолжает сохраняться в воздухе и на поверхностях. Врач пояснил, что вдыхая такой пар, человек может запросто заразиться.

Кроме того, он заявил, что баня бесполезна в целях укрепления иммунитета, однако перепады температур положительно влияют на тонус сосудов.

Иммунолог посоветовал отказаться от экспериментов с альтернативными методами профилактики COVID-19, а также отметил, что наиболее эффективным способом не заразиться вирусом является соблюдение режима самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Франции установили температуру, при которой гибнет коронавирус.