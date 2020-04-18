В Калифорнии отменили фестиваль Comic-Con из-за коронавируса

Изначально Comic-Con задумывался как выставка комиксов и связанного с ними искусства. Фото: pixabay

Изначально Comic-Con задумывался как выставка комиксов и связанного с ними искусства. Фото: pixabay

Организаторы крупнейшего международного фестиваля комиксов San Diego Comic Convention были вынуждены отменить мероприятие, запланированное на лето 2020 года.

На официальном сайте фестиваля сообщается, что Comic-Con решили отменить из-за пандемии коронавируса, бушующей сейчас в США. Фестиваль отменили в первые за всю его историю, начиная с 1970 года.

Однако организаторы фестиваля поп- и гик- культуры заверили, что мероприятие состоится, по традиции, в Сан-Диего (штат Калифорния) в конце июля следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль Burning Man отменили из-за COVID-19. В этом году участники не смогут приехать в пустыню и отстроить Black Rock City — город, возводящийся заново каждый год.