Фестиваль Burning Man отменили из-за COVID-19

Организаторы попробуют уйти в онлайн-формат.

Известный арт-фестиваль Burning Man, проходящий каждый год в пустыне Невада пришлось отменить из-за пандемии. Об этом сообщили организаторы мероприятия. В этом году участники не смогут приехать в пустыню и отстроить Black Rock City — город, возводящийся заново каждый год. В этот раз его попробуют перенести в онлайн.

Концепция фестиваля заключается в проявлении самых смелых творческих идей, посвященных современному искусству. Во время проведения мероприятия выстраивается масса различных инсталляций. Гостями фестиваля становятся жители различных стран. Burning Man проводится в Америке с 1986 года.

Стоимость купленных билетов участникам будет возвращена в полном объеме. При этом организаторы попросили неравнодушных любителей фестиваля пожертвовать средства на его поддержание.

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