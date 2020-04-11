В США за сутки от коронавируса погибли более 2,1 тыс. человек

За прошедшие сутки в США от коронавируса скончались более 2,1 тысячи человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Причиной смерти стали осложнения.

Говоря о точных данных, то коронавирус убил 2 108 человек. Днём ранее число смертей от коронавирусной инфекции в США составляло 16 129. Сейчас количество смертей выросло до 18 637.

Число зараженных коронавирусом в США составляет 499 252 человека. Выздоровели 28 790 человек.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.