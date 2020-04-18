Глава Роспотребнадзора заявила, что половина случаев заражения COVID-19 протекают бессимптомно

Глава Роспотребнадзора заявила, что половина случаев заражения COVID-19 протекают бессимптомно
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что почти 50% случаев заражения коронавирусной инфекцией в России протекают бессимптомно.

Таким образом, огромная часть людей может даже не догадываться о том, что они являются переносчиками COVID-19, передает в пятницу, 17 апреля, ТАСС. Причем, по словам Поповой, еще несколько недель назад количество бессимптомных носителей вируса составляло 10-20%, сейчас цифры выросли более, чем в два раза.

Резкий рост глава Роспоребнадзора связывает с увеличением числа проводимых тестов и повышением показателей выявляемости. На сегодняшний день на каждые 100 тысяч населения приходится 17 заболевших коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что москвичей, переболевших COVID-19, призывают сдавать плазму, чтобы помочь другим пациентам с аналогичным диагнозом.

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