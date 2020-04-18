В Москве донорам плазмы, переболевшим коронавирусом, будут платить

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

Власти столицы пообещали москвичам, переболевшим коронавирусной инфекцией, заплатить за сдачу плазмы с антителами.

Переливание плазмы на сегодняшний день остается эффективным средством лечения COVID-19, использующимся во всем мире. В России к этому методу впервые прибегли московские медики на прошлой неделе. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказала заместитель главы города, Анастасия Ракова.

Она также добавила, что людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдавать кровь, поскольку это может спасти тех, кто еще не вылечился от недуга. За это москвичам заплатят, однако сумму заместитель мэра не озвучила.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Северной столице на коронавирус исследовали кровь почти 9 тысяч петербуржцев. Положительными оказались 139 результатов.