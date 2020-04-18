Почти 9 тысяч человек за сутки проверили на коронавирус в Петербурге

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 8 тыс. 763 человека. Об этом сообщает городской оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля.

На карантине остаются 4 тыс. 123 человека. Из них 57 помещены в обсерватор, 827 находятся на самоизоляции, 3 тыс. 293 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба за сутки получила по номеру 122 более 1,9 тыс. звонов по вопросам, связанным с коронавирусом. Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 758 обращений.

О своем прибытии из другой страны в Петербург сообщил 21 человек.

Заявки на волонтерскую помощь за сутки оставили 370 раз. Всего выполнено 7 тыс. 954 заявки. Аккредитацию на данный момент прошли 2 тыс. 89 волонтеров из 3 тыс. 271.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали 139 новых случаев коронавируса. Скончался за последние сутки один человек.