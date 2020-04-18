Правительство РФ обновило список пострадавших от коронавируса отрослей

В России обновлен список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса нового типа. Изменения утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в субботу, 18 апреля.

В обновленном варианте в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» включены музеи и зоопарки.

Также документ дополнили разделом «Розничная торговля непродовольственными товарами». В него входят продажа легковых автомобилей, мотоциклов и их деталей, а также торговля текстилем, одеждой и обувью на рынках и в нестационарных торговых объектах. Помимо этого, раздел включает деятельность универсальных магазинов с товарами общего инструмента, розничную продажу прочими бытовыми изделиями в спецмагазинах и другие пункты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге определили список из 154 системообразующих предприятий и организаций.