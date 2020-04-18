В Колпино задержали армянина за долги на родине

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, все произошло утром в пятницу, 17 апреля, в отделе по вопросам миграции районного ОМВД в Колпино, сотрудники которого нажали кнопку тревожной сигнализации.

Патрульный наряд Росгвардии прибыл на место уже через две минуты. Там правоохранители задержали гражданина Армении, который пришел в отдел с целью оформления документов.

Оказалось, что сотрудники ОМВД нажали тревожную кнопку, узнав, что мужчину разыскивают правоохранительные органы Армении как государственного должника.

Мужчину передали полицейским.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан тату-мастер, подозреваемый в развращении школьницы.