В Петербурге задержан тату-мастер, подозреваемый в развращении школьницы

Мужчине 53 года, он уже имеет судимости.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем сообщили сотрудники правоохранительных органов. В эту пятницу задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в развращении школьницы. В полицию с заявлением обратилась бабушка пострадавшей – она заявила, что ее сожитель приставал к девочке на протяжении нескольких лет. Отмечается, что обвиняемый не раз представал перед судом, но по менее серьезным статьям.

Полицейские рассказывают, что возрастной мужчина зарабатывает на жизнь тем, что делает татуировки на дому. Непонятно, была ли девочка единственной его жертвой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчину судят за развращение 7-летней девочки. Перед судом в Петербурге предстанет мужчина 1978 года рождения.