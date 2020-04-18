Каждый житель Японии получит по 1000 долларов от правительства

Каждый житель Японии получит по 1000 долларов от правительства
Японский флаг. Фото: pixabay

Японское правительство решило финансово поддержать своих граждан, раздав каждому по 100 тысяч йен (926 долларов или 68 тысяч рублей).

Как сообщает Bloomberg, изначально власти планировали, что пособие в размере 300 тысяч йен выдадут только наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса гражданам, если они подтвердят потерю доходов. Однако позже было принято решение о расширении программы поддержки населения. Теперь на такое пособие может рассчитывать каждый житель страны.

Обновленная программа все еще находится на стадии разработки, однако по данным издания, стоимость проекта может быть утроена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Москвы и Петербурга просят о выплате 25 тысяч рублей для всех жителей страны. Обеспечить средствами россиян предлагается за счет федерального бюджета.

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