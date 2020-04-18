Накануне Пасхи отменяют вечерние автобусы из Ленобласти в Петербург

Накануне Пасхи отменяют вечерние автобусы из Ленобласти в Петербург
Автобусы возобновят работу в день Пасхи. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Управление по транспорту Ленобласти и Комитет по транспорту Петербурга договорились об изменениях в расписании автобусных маршрутов перед Пасхальной ночью.

Так, с 21.00 субботы, 18 апреля, из Ленобласти в Петербург перестанет ходить ряд автобусных маршрутов, выполняемых ГКУ «Организатор Перевозок». Такие меры приняли, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса в пасхальную ночь.

После девяти вечера перестанут ходить следующие автобусы:

Все указанные автобусные маршруты возобновят движение на следующий день, 19 апреля. Транспорт будет ходить в режиме выходного дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское метро закроется в пасхальную ночь.

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Накануне Пасхи отменяют вечерние автобусы из Ленобласти в Петербург
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