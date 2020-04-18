В пасхальную ночь в Петербурге будет прохладно

Снег и холод так и не хотят покидать Северную столицу, хоть числа на календаре уже близки к маю.

В ночь на Пасху, 19 апреля, ожидается температура от 0 до +2. Уже днем воздух прогреется от +5 до +7 градусов. Ветер успокоится и будет умеренным, северным. Атмосферное давление повысится в течение дня. Ночью и утром снова пройдет мокрый снег. Днем осадков практически не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Хмурая погода намекает петербуржцам, что лучше оставаться дома, а не отправляться гулять. Тем более в парки, которые посещать временно нельзя. В связи с активным распространением коронавирусной инфекции необходимо соблюдать самоизоляцию, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Несмотря на светлый праздник Пасхи, находиться в храмах сейчас не самая лучшая затея. К тому же, освятить куличи можно и в домашних условиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское метро закроется в пасхальную ночь.