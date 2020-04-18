Халк обвинил во лжи журналиста, распространившего слухи о его бывшей жене

Речь идет о якобы 134 миллионах долларов, которые экс-супруга требует с бывшего футболиста «Зенита» после развода.

Напомним, недавно футболист развелся со своей женой, с которой прожил в браке 12 лет, а потом женился на ее племяннице.

Халк решил развенчать слухи и прокомментировать ситуацию в своем официальном аккаунте в Instagram. В соцсети спортсмен обратился к журналисту Лео Диаса и рассказал, что еще в декабре между ними состоялся разговор, в результате которого Халк четко дал понял понять, что все слухи являются ложью, в том числе новость о беременности новой избранницы.

Теперь же футболист недоумевает с взятых с неба цифрах, которых «требует» бывшая жена. Цифру в 134 миллиона он назвал «страшной», подчеркнув, что таких средств у него попросту нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Халк просил передать привет Семаку.