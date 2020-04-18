Друг Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

К счастью, самочувствие улучшается с каждым днем.

Певица Надежда Бабкина продолжает получать все необходимое лечение, но уже без аппарата искусственной вентиляции легких. Она находится в палате, а не в реанимации. Певицу вывели из комы, и уже целую неделю она полностью осознает все, что с ней происходит. Об этом сообщил в субботу, 18 апреля, музыкант Евгений Гор в социальной сети Instagram.

Гор подчеркивает, что страшные дни остались позади.

Также, музыкант уточнил, что все его общение с Бабкиной пока происходит через медиков. В палате держать телефон запрещено по санитарным соображениям.

Напомним, 7 апреля Надежда Бабкина была доставлена в больницу с пневмонией. При этом, коронавирус подтвержден не был. В этот же день появилась новость о том, что певица находится в медикаментозной коме. К счастью, уже 14 апреля стало известно, что Бабкина пришла в сознание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Надежда Бабкина вышла из комы и попросила квашеной капусты.